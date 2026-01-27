Резко похудел на 15 кг: появились подробности состояния Игнатьева перед смертью

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в январе провел около двух недель в больнице, где лечился от онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, он резко похудел на 15 килограмм. 26 января, когда специалист находился дома, ему резко стало хуже: у него упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова родных. Была вызвана скорая помощь, однако в ночь на 27 число Игнатьев скончался.

В конце 2024 года появилась информация, что врачи нашли у специалиста новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние тренера резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

