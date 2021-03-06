Дед похвалил Клебо за хитрость в борьбе с Большуновым в эстафете

Тренер и дед Йоханнеса Клебо, Коре Хесфлот высказался о выступлении внука в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед заключительным этапом гонки норвежская сборная опережала Россию с отрывом в полминуты. Россиянину Александру Большунову удалось догнать Клебо, однако на последнем подъеме трассы норвежец вырвался вперед и принес своей национальной команде золото. Российская сборная заняла второе место.

«Йоханнес добился примерно того, чего хотел. Думаю, он видел для себя именно такое развитие событий. Его рывок на последнем подъеме? Он был хорошим. Йоханнес сумел обхитрить Большунова тем, что сбавил скорость в начале подъема, а потом ускорился на его вершине», – цитирует Хесфлота VG.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Большунов задел палку Клебо на последнем подъеме эстафеты.