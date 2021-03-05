Норвежец Клебо рассказал, как опередил Большунова в лыжной эстафете

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как опередил Александра Большунова в лыжной эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

По его словам, российскому спортсмену необходимо было делать более длинные рывки.

«Гонка получилась такой, как я и ожидал. Я начал спокойно, и отрыв не изменился на вершине первого подъема. Потом Большунов начал отыгрывать. Я, вообще-то, бежал спокойно и ждал, пока он меня догонит.



На последнем подъеме я постарался бежать спокойно и ускорился ближе к финишу», — сказал Клебо в эфире телеканала NRK.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.