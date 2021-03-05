Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Роттердаме
Вадим Балканов
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Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу в четвертьфинале теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.
Встреча продлилась 2 часа 44 минуты и завершилась в трех сетах — 6:4, 3:6, 5:7.
Россиянин сделал одну подачу навылет, не совершил двойных ошибок и выиграл 55% мячей с первой подачи.
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