Ответный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» перенесен в Будапешт

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом» пройдет в Будапеште, сообщается на официальной странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Решение о переносе встречи из Ливерпуля в столицу Венгрии было принято из-за пандемии коронавируса и британского штамма COVID-19.

Первый матч, который также прошел в Будапеште, завершился со счетом 2:0 в пользу английского клуба. Ответная игра пройдет 10 марта. Начало — в 23.00 мск.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».