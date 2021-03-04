Фанаты «Формулы-1» раскритиковали «Хаас» за российскую расцветку

Поклонники «Формулы-1» раскритиковали «Хаас» за российскую раскраску нового болида. Недовольные комментарии опубликованы на странице команды в Twitter.

«Забавно, что «Хаас» — американская команда, но у них российская ливрея», — отметил один из пользователей соцсети.

«Мика Шумахера теперь зовут Михаил Шумаков», — в шутку заявил фанат «Хааса».

«У «Хааса» самый уродливый болид на стартовой решетке. Сочувствую, Мика», — возмутился поклонник «королевских гонок».

4 марта команда представила новый болид, ливрея которого выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

В новом сезоне пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация одобрила болид с российским флагом.