Роналду предложил «Ювентусу» продлить контракт до 2023 года

Португальский нападающий Криштиану Роналду обратился к туринскому «Ювентусу» с предложением продлить контракт до 2023 года, передает Tuttomercatoweb.

По информации источника, футболист направил обращение к руководству команды. Нынешнее соглашение игрока истекает в 2022 году, Роналду хочет продлить его на год, чтобы сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира 2022 года.

Руководство команды пока не ответило на эту просьбу.

Роналду перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается увольнять Пирло.