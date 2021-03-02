Большунов рассказал о подробностях инцидента с Ретивых

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о подробностях инцидента с Глебом Ретивых во время командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Напомним, что 24-летний атлет отказался поздравить своего партнера по команде с бронзовой медалью.

«Я находился в зоне передачи эстафеты, и, конечно, был крайне разочарован итоговым результатом. А уже потом я просто выдохнул и подошел к нему», — сказал Большунов в интервью NRK.



Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о взаимодействии с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.