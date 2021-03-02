Губерниев отреагировал на травму лыжника Спицова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на травму лыжника Дениса Спицова на тренировке во время чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Денис Спицов сломал руку!!! Ужас!!! Здоровья лыжнику, я очень расстроен...» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Добавим, что из-за повреждения спортсмен не выступит в оставшихся гонках мирового первенства.

Ранее Александр Большунов рассказал о подробностях инцидента с Глебом Ретивых во время командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.