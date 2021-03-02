Леброн Джеймс продает особняк за $20 млн

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продает недвижимость.

По информации TMZ, 36-летний спортсмен выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе, стоимость которого оценивается в $20,5 млн. Пять лет назад звезда НБА приобрел жилье в Брентвуде за $20,9 млн.

Издание Forbes в седьмой раз подряд признало Джеймса самым высокооплачиваемым игроком в НБА. Его состояние оценивается почтив $1 млрд.

Ранее карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму.