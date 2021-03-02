Салах может поехать на Олимпиаду в Токио

В сборной Египта по футболу рассчитывают на привлечение Мохамеда Салаха в команду для участия в Олимпийских играх в Токио.

Об этом заявил главный тренер египетской сборной Шоки Гариб.

«Салах — один из лучших игроков мира. Это нормально, что мы хотим вызвать его в состав олимпийской сборной. Начнем официальные переговоры с «Ливерпулем» после мартовского международного перерыва», — приводит слова наставника Ahram Online.

28-летний Салах провел за сборную Египта 67 матчей, в которых отметился 41 забитым мячом. В том случае, если он поедет на предстоящие Игры, то пропустит тренировочные сборы «Ливерпуля» и начало сезона-2021/22 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее сообщалось, что Салах может перейти в мадридский «Реал».