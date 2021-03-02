Боец UFC Чимаев сделал заявление о завершении карьеры

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может больше не подраться в UFC.

26-летний спортсмен оставил сообщение в Instagram, намекнув, что не будет продолжать участвовать в боях под эгидой главного промоушена мира. Не исключено, что речь шла о завершении карьеры.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте. Я думаю, я уже все, да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни, может это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все. Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC», — написал Чимаев.

В Instagram-stories боец позднее добавил фотографию, на которой видны капли крови в раковине.

«Берегите себя и своих родных, это самое главное. Я не знаю, что это за болезнь, но это нелегко пережить», — подписал он снимок.

Чимаев появился в UFC летом прошлого года. Менее чем за неделю боец одержал две победы в доминирующем стиле, а еще спустя два месяца улучшил свой рекорд в лиге до 3-0 (все победы — досрочные). После этого швед должен был встретиться с Леоном Эдвардсом, однако недавно их поединок был перенесен в третий раз из-за осложнений после перенесенного COVID у Чимаева. Несмотря на это, 27 февраля он сообщил, что намерен провести следующий бой в июне.

Ранее сообщалось, что UFC нашел замену Чимаеву на бой с Эдвардсом.