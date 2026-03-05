Определился лидер короткой программы в финале Гран-при России среди юношей

Лазарев лидирует после короткой программы в финале Гран-при России среди юниоров

Лев Лазарев занял первое место по итогам короткой программы в финал юниорского Гран-при России по фигурному катанию.

Спортсмен получил от судей 85,36 балла. Его прокат включал каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Вторым идет Марк Лукин с результатом 81,15 балла. Тройку лидеров замыкает Алдар Самбуев, набравший 78,64 балла.

Лазарев 16-летний ученик Сергея Давыдова. В феврале 2026 года фигурист с отрывом победил на первенстве России в Саранске, набрав 278,23 балла и исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. В марте 2024 года Лазарев установил рекорд России по технической оценке среди юниоров (112,42 балла), выиграв финал Гран-при России.

Финальный этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 4 по 6 марта. 5 марта соревнования открыли короткие программы. 6 марта фигуристы выступят с произвольными программами, по сумме которых и будут определены победители финала.

