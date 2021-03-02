Шведской лыжнице запретили целоваться с американцем на ЧМ-2021

Шведская лыжница Мая Дальквист получила предупреждение за поцелуи с американским коллегой Кевином Болджером на чемпионате мира — 2021.

Фотографы запечатлели спортсменов вместе перед гонкой, сообщив, что между ними есть романтические отношения. В сборной Швеции отнеслись к произошедшему настороженно.

«Оба уже сдали тест на COVID-19, все в порядке. Они не хотят сознательно разрушать «пузыри» и должны соблюдать дистанцию при общении. Когда мы увидели эти кадры, нам пришлось разъяснить правила», — приводит слова тренера сборной Швеции Андерса Бистрема Aftonbladet.

26-летняя Дальквист на нынешнем мировом первенстве стала золотым призером в спринтерской эстафете.

Ранее Дальквист критически высказалась о ситуации Александра Большунова и Глеба Ретивых.