Губерниев высказался о предложении Вяльбе ввести запрет на соцсети во время ЧМ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить спортсменам пользоваться социальными сетями во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Журналист отметил, что не совсем понимает, как реализовать ограничения.

«Должна же быть какая-то связь с родными, мне кажется, это очень важно для спортсменов», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что в этой ситуации необходимо полагаться на профессионализм лыжников.

«Если он есть, например, как у Большунова, который очень одаренный человек и настоящий профессионал, значит все будет хорошо. Если человек слабый и подверженный какому-то влиянию, то мне кажется, он все равно найдет способ расстроиться и вести себя непрофессионально», — сказал Губерниев.

По мнению журналиста, такие запреты уже не работают в современном мире.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее Вяльбе заявила, что только жесткая дисциплина может привести к результату.