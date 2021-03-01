Тренер финского лыжника Мяки рассказал о тактике в борьбе с Ретивых

Личный тренер финского лыжника Йони Мяки Юхо Халонен рассказал о тактике в борьбе с россиянином Глебом Ретивых на последнем этапе командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой финн обогнал российского лыжника и принес своей команде серебро.

«Борьба с Ретивых? Мяки осознанно сначала не стал обгонять россиянина, чтобы потом на последнем подъеме атаковать со спины и выйти вперед. Это ему удалось», — цитирует Халонена Iltalehti.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о слезах Ретивых из-за критики болельщиков.