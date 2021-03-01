Овечкин вышел на второе место по голам на выезде в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Таким образом, 35-летний форвард увеличил количество шайб, заброшенных в выездных встречах НХЛ, до 362. По этому показателю россиянин сравнялся со Стивом Айзерманом и теперь делит с ним второе место. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 402 гола на выезде.

Шайба Овечкина оказалась победной для «Вашингтона» с игре с «Дэвилз». Это седьмой гол россиянина в сезоне.