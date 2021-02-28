Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе в финале Кубка России
Елизавета Туктамышева продемонстрировала свою произвольную программу в последний день Кубка Первого канала по фигурному катанию.
23-летняя спортсменка выступала под композицию в японском стиле «Chronicles of a Mischievous Bird» («Хроники заводной птицы») под авторством мультиинструменталиста Бхимы Юнусова.
В ходе проката Туктамышева исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп, сольный тройной аксель (со степ-аутом), тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, тройной сальхов + двойной аксель, тройной лутц и тройной риттбергер.
Единственная грубая ошибка в прокате – Туктамышева чуть не упала с финального вращения.
За свой прокат фигуристка получила 148,27 балла, а в сумме за две программы – 226,01.
Ученица Алексея Мишина набрала на 16 баллов больше своей конкурентки за поездку на чемпионат мира – Алены Косторной – и практически гарантировала себе участие в мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что Майя Хромых без ошибок прокатала произвольную программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.