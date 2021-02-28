Фанаты «Спартака» вывесили баннер в поддержку Тедеско
Антон Борисов
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Болельщики московского «Спартака» посвятили баннер главному тренеру Доменико Тедеско перед матчем 20-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».
Специалист дисквалифицирован на три матча и не может присутствовать на скамейке запасных команды.
«Тренер — это не просто слово!» — написано на баннере на немецком языке.
Встреча между «Спартаком» и «Рубином» проходит в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» с задержкой прибыл на матч с «Рубином».