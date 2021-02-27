Наставник «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился информацией о состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина, передает Fiorentina.it.

Специалист отметил, что форвард абсолютно здоров и продолжает тренироваться с командой, прибавляя с каждым днем все больше.

«Он очень хорошо тренируется. За последние десять дней Кокорин сильно добавил, проблема с его мышечной травмой решена. Не знаю, сколько он получит минут, но он готов. Не знаю, на много минут или на несколько», — заявил специалист.

Форвард перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно, дебютировал за команду в матче чемпионата Италии с «Интером». Однако больше на поле игрок не выходил.

Ранее сообщалось, что Кокорин готов сыграть за «Фиорентину» против «Удинезе».