Защитник «Миннесоты» призвал журналистов брать интервью у Капризова

Защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер поделился мнением о новичке команды — российском нападающем Кирилле Капризове.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» одолела «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:1. Капризов, который проводит дебютный сезон в Лиге, забросил одну из шайб команды.

«Капризов? Он очень общительный парень, который хорошо знает английский. Ребята, вам нужно у него интервью. Думаю, он и играет хорошо и вас повеселит», — цитирует Сутера журналист Майкл Руссо в Twitter.

Ранее сообщалось, что наставник «Лос-Анджелеса» высоко оценил Капризова.