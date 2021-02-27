Клопп назвал большим вызовом попадание «Ливерпуля» в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды попасть в четверку сильнейших клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Конечно, это большой вызов. Нужно просто посмотреть на количество набранных очков. Мы не так далеко, но определенное отставание присутствует. Мы должны выиграть как можно больше матчей. Посмотрим, чем закончится сезон, но топ-4 — это серьезный вызов», — цитирует Клоппа «Би-би-си».

После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Мерсисайдцы отстают от идущего на четвертой строчке лондонского «Вест Хэм Юнайтед» на пять баллов.

Ранее в «Ливерпуле» ответили на слухи о драке между футболистами.