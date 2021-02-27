«Бернли» готов расстаться с Поупом за £50 млн

«Бернли» готов расстаться с голкипером Ником Поупом за £50 млн. Об этом сообщает Lancs.live.

По информации источника, повышенный интерес к вратарю проявляет лондонский «Тотттенхэм», который подыскивает замену французу Уго Льорису.

Текущий контракт Поупа с «Бернли» рассчитан до 2023 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «шпоры» занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен осуществить трансфер норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.