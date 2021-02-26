Александр Кокорин готов сыграть за «Фиорентину» против «Удинезе»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин выразил готовность принять участие в матче 24-го тура итальянской Серии А против «Удинезе». Встреча состоится 28 февраля в Удине.

«Я тренируюсь в общей группе и готов сыграть в ближайшем матче», — приводит слова Кокорина пресс-служба «фиалок».

В ходе общения с репортерами «Фиорентины» рядом с россиянином находился сербский нападающий Душан Влахович. Оба футболиста стояли в обнимку.

После 23 туров Серии А «Фиорентина» находится на 14-м месте и имеет в своем активе 25 очков. «Удинезе» располагается на строчку выше, но набрала столько же очков. Во флорентийский клуб Кокорин перешел 27 января и сыграл за свою новую команду 17 минут в матче против миланского «Интера».