Тони Фергюсон потролил Хабиба Нурмагомедова видеороликом под песню Витаса

Американский легковес из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон в своем Instagram опубликовал очередное провокационное сообщение, адресованное российскому чемпиону легкого дивизиона промоушена Хабибу Нурмагомедову.

37-летний американец разместил смонтированный видеоролик, в ходе которого Эль-Кукуй встречает россиянина в кафе под названием «Тирамису по вторникам» и, напугав Хабиба, выгоняет его из заведения. После этого на фоне включается песня российского исполнителя Витаса «Седьмой элемент».

Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов пять раз пытались организовать между собой очный поединок, однако по разным причинам бои отменялись. В октябре 2020 года Нурмагомедов, одержав победу над другим американцем, Джастином Гэтжи, защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры.