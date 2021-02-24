«Спартак» находится в поиске нового клуба для исключенного из заявки из-за Промеса Педро Роши

Бразильский нападающий московского «Спартака» Педро Роша в ближайшее время может покинуть клуб. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в интервью Sport24.

«Педро Роша пока будет заявлен за «Спартак-2». Одновременно с этим клуб будет работать по поиску вариантов для его трудоустройства», — сказал Фетисов.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. За красно-белых он провел 19 матчей, забив один мяч и сделав две результативные передачи. При этом бразилец дважды уходил в аренду в «Крузейро» и «Фламенго» соответственно. Зимой он вернулся в расположение московского клуба, 19 февраля он был заявлен красно-белыми для выступления в Российской премьер-лиге и Кубке России. 24 февраля футболист был исключен из заявки «Спартака». Причиной этому стал приход нидерландского вингера Квинси Промеса, для которого клуб освободил последнее легионерское место.