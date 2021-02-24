Одна из лучших легкоатлеток России выразила разочарование в связи с недопуском на ЧЕ
Андрей Сенченко
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Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, чемпионка мира и Европы, двукратная победительница европейского первенства в помещении, отреагировала на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отказать российским легкоатлетам в выдаче нейтрального статуса и в допуске на чемпионат Европы в помещении, который пройдет в польском городе Торунь.
«Ну вы поняли, сезон окончен», — написала Сидорова в Instagram.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.
Ранее своеобразно оценила решение World Athletics еще одна из лучших легкоатлеток России и мира, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.