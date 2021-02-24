Форвард «Ливерпуля» Мане рассказал о целях команды на сезон

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, какие цели стоят перед командой в нынешнем сезоне.

По мнению игрока, у клуба нет шансов стать чемпионами Англии из-за отставания от лидирующего «Манчестер Сити» на 19 очков.

«Наша главная цель — финишировать в топ-4. Но самое главное — победа в Лиге чемпионов, хотя это будет непросто. Предстоит сразиться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы побеждать сильнейших», — цитирует Мане ESPN Brazil.

После 25 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы обыграли на выезде «РБ Лейпциг» (2:0) в первом матче 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ливерпуля» глубоко разочарован в команде.