Тренер «Аталанты» Миранчука дисквалифицирован на одну игру

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини дисквалифицирован на одну игру чемпионата Италии. Об этом сообщает Ansa.

По информации источника, специалист таким образом был наказан за неуважение к судье, споры с резервным арбитром и неуважительные критические выкрики по ходу игры против «Наполи».



Отмечается, что Гасперини выплатит штраф в размере €15 тыс.

Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».