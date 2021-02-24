Тренер «Аталанты» Миранчука дисквалифицирован на одну игру
Вадим Балканов
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Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини дисквалифицирован на одну игру чемпионата Италии. Об этом сообщает Ansa.
По информации источника, специалист таким образом был наказан за неуважение к судье, споры с резервным арбитром и неуважительные критические выкрики по ходу игры против «Наполи».
Отмечается, что Гасперини выплатит штраф в размере €15 тыс.
Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».