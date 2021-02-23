Двукратный чемпион мира Фаусто Грезини умер от коронавируса

Двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) Фаусто Грезини умер от коронавируса в возрасте 60 лет, сообщается на странице команды Gresini Racing в Twitter.

Итальянский спортсмен был госпитализирован с инфекцией в декабре 2020 года.

Грезини выступал в мотогонках с 1983 по 1994 год. В составе команды Garelli он становился чемпионом мира в 1985 и 1987 годах.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Хорватии Отто Барич умер на 89-м году жизни от коронавируса.