СМИ: Назаров пытается лишить Панарина шансов на Олимпиаду

Обозреватель издания NY Post Молли Уолкер высказался о скандале с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Скандал вокруг хоккеиста разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«После публикации поста в Instagram от 21 января Артемий опасался, что его шансы на Олимпиаду серьезно снизились. Теперь тренер Назаров может попытаться еще больше лишить возможности Панарина попасть на Игры», — написал Уолкер.

Ранее сообщалось, что депутат Игорь Лебедев встал на защиту Артемия Панарина.