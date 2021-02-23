Защитник «Реала» рассказал о травме, из-за которой чуть не потерял ногу

Защитник мадридского «Реала» Ферланд Менди вспомнил, как ему грозила ампутация ноги из-за травмы бедра.

Это произошло перед поступлением футболиста в академию «Пари Сен-Жермен». Француз провел несколько месяцев в больнице и долгое время передвигался в инвалидной коляске. Его врач утверждал, что от спортивной карьеры Менди придется отказаться.

«Большинство людей думали, что это невозможно, но я снова научился ходить и играл с болью в бедре, около полутора лет. Я был назван лучшим левым защитником два года подряд. Так что, честно говоря, у меня все складывалось хорошо», — цитирует игрока AS.

25-летний Менди выступает за «сливочных» с 2019 года. Его трансфер обошелся «Реалу» в €48 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» ищет спонсоров для восполнения €300 млн в бюджете.