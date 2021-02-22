Первой звездой недели НХЛ названа медсестра из Торонто

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и главная медсестра Центра здоровья Элиза Симпсон названы первыми звездами минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает официальный сайт Лиги.

Симпсон работает в детском центре Торонто, который занимается помощью молодым бездомным и жертвам секс-торговли. Кроме того, отец Элизы — большой поклонник местного хоккейного клуба и коллекционер атрибутики «Мэйпл Лифс». В сезоне-2020/21 НХЛ каждую неделю отмечает заслуги медицинских работников, благодаря труду которых Лиге удается проводить матчи во время пандемии.

Также в число трех звезд недели попали нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Ранее сообщалось, что НХЛ встала на сторону Артемия Панарина и «Нью-Йорк Рейнджерс» в разразившемся скандале.