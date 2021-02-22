НХЛ встала на сторону Панарина и «Рейнджерс»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) встала на сторону российского нападающего Артемия Панарина и «Нью-Йорк Рейнджерс» в разразившемся скандале — форварда обвинили в избиении 18-летней девушки.

Заявление Лиги в своем Twitter привел журналист Дэн Розен.

«Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс». Продолжаем следить за ситуацией», — указано в сообщении.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что для фанатов в Северной Америке скандал с Панариным стал шоком.