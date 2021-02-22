«Рейнджерс» выступили с заявлением по Панарину

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес российского нападающего Артемия Панарина.

Сообщение опубликовано в Twitter команды. В заявлении отмечено, что Панарин отрицает все обвинения в избиении 18-летней девушки.

«Артемий яростно и однозначно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Это явно тактика запугивания, которая используется против него за откровенность о последних политических событиях», — отмечено в сообщении.

Скандал вокруг Панарина разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

Ранее сообщалось, что Панарин покинет расположение «Рейнджерс» из-за скандала с избиением девушки.