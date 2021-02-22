Болельщики вернутся на стадионы АПЛ в мае

Болельщики смогут вернуться на стадионы, где проходят матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), 17 мая, сообщает The Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже представил дорожную карту по возвращению фанатов на трибуны. Сообщается, что максимум, который сможет посетить матч, это десять тыс. фанатов. При этом менее крупные арены смогут заполнить свои трибуны на четверть.

Стоит отметить, что главным тестовым событием возвращения болельщиков на стадионы станет финал Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что наставник «Лестера» доволен текущим третьим местом в АПЛ.