Стали известны подробности травмы Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович, одержавший победу на Открытом чемпионате Австралии, рассказал о результатах МРТ поврежденного бедра.

На Australian Open сербский спортсмен выступал с травмой, о чем стало известно после третьего круга турнира, где Джокович одолел американца Тейлора Фритца. О подробностях повреждения теннисиста в своем Twitter написал журналист Марк Макгоуэн.

«Джокович сказал, что надрыв мышцы увеличился с 17 мм до 25 мм», — отметил он.

После победы в финале над россиянином Даниилом Медведевым Джокович заявил, что теперь возьмет паузу на восстановление. При этом сколько ему потребуется времени, серб не уточнил.

I asked Novak Djokovic if he could tell us how much his abdominal tear increased from when it first happened, like how Rafa referenced his from the 2009 US Open.



Djokovic said it started at 1.7mm and his latest MRI this morning showed it was now 25mm.#AusOpen