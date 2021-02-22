Норвежские СМИ обрадовались неудаче сборной России на ЧМ-2021

Норвежское издание Dagbladet опубликовало статью с заголовком «Досадное поражение обманщиков», посвященное неудачному выступлению сборной России по биатлону на чемпионате мира в Словении.

«Похоже, что теперь необходимо родиться в стране с хорошо работающей демократией, чтобы выиграть медаль в биатлоне. Это полностью меняет спорт. Отлично, что обманщики проиграли это мировое первенство. Сейчас русские наказывают сами себя.

Раньше русские побеждали нечестно, а теперь у них ничего не получается», — говорится в статье.

Ранее российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление на чемпионате мира — 2021.