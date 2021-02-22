Форвард «Аякса» Промес вернется в «Спартак» за €7 млн

Форвард амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промес близок к возвращению в московский «Спартак». Об этом сообщает Voetbalprimeur.

По информации источника, российский клуб заплатит за 29-летнего нападающего €7 млн или €8 млн.

Отмечается, что также не исключен вариант, при котором Промес перейдет в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Напомним, что 20 февраля подопечные Доменико Тедеско уступили «Динамо» и вылетели из розыгрыша Кубка России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино остался недоволен реализацией моментов в игре с «Монако».