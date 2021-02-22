Ян пригрозил Стерлингу, что их бой не дойдет до пятого раунда

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о поединке с Алджэмейном Стерлингом.

Схватка пройдет на турнире UFC 259 в ночь на 7 марта по московскому времени.

«Пятый раунд», — написал у себя в Twitter-аккаунте Стерлинг, прикрепив видеозапись избиения груши в партере.

«Наш бой не дойдет до пятого раунда», — парировал российский чемпион.

Ранее Хабиб заявил, что ни один соперник в UFC его больше не заводит.