Ян пригрозил Стерлингу, что их бой не дойдет до пятого раунда
Анатолий Ильинский
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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о поединке с Алджэмейном Стерлингом.
Схватка пройдет на турнире UFC 259 в ночь на 7 марта по московскому времени.
«Пятый раунд», — написал у себя в Twitter-аккаунте Стерлинг, прикрепив видеозапись избиения груши в партере.
«Наш бой не дойдет до пятого раунда», — парировал российский чемпион.
Ранее Хабиб заявил, что ни один соперник в UFC его больше не заводит.