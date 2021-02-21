Джокович заявил о перерыве в карьере

Победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович готов сделать перерыв в соревнованиях ради восстановления после травмы, передает «Чемпионат».

Накануне серб победил Даниила Медведева в финале Australian Open — 2021. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

«Я еще не полностью восстановился. Завтра снова сделаю МРТ перед тем как улететь. Однако я однозначно возьму небольшой перерыв! Не знаю, сколько времени мне потребуется. Я был полностью сфокусирован на выступлении в Австралии. Нет ни одного турнира, на котором я плшел бы на такой риск», — заявил триумфатор АО на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Джокович посчитал Медведева одним из самых сложных соперников.