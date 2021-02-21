Жена Джоковича поблагодарила Медведева
Анатолий Ильинский
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Елена Джокович, супруга Новака Джоковича, поддержала Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open — 2021.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу серба.
В своем Twitter-аккаунте Медведев написал: «Это не тот матч, которого бы мне хотелось. Горжусь своим австралийским летом, не терпится вернуться сюда через год». Также россиянин тепло отозвался о самом Джоковиче.
Елена Джокович ответила Даниилу: «Твои теплые слова очень трогают, спасибо! Поздравляем твою команду и прекрасную заботливую жену! Ваша победная серия была потрясающей!»
Напомним, что до финала на AО Медведев побеждал в 20 поединках кряду.
Ранее Медведев и Джокович обменялись любезностями после финала Australian Open.