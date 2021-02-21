«Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России
Андрей Черников
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В матче 1/8 финала Кубка России «Сочи» обыграл «Краснодар».
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Антон Заболотный и Жоаозиньо. Единственный мяч в составе «быков» забил Тонни де Вильена.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Кубок России. 1/8 финала
«Краснодар» — «Сочи» — 1:2
Голы: 0:1 — Заболотный, 52; 0:2 — Жоаозиньо, 67; 1:2 — де Вильена, 81.
Ранее «Краснодар» внес Матвея Сафонова в заявку на весеннюю часть сезона РПЛ.