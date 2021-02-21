Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону.

Второе место занял его соотечественник Йоханнес Дале. Замкнул тройку сильнейших француз Кентен Фийон Майе.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял девятое место.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.