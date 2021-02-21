Навка поздравила Костомарова и Жулина с юбилеем победы на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вспомнила о победе на Олимпиаде в 2006 году в Турине.

Спортсменка выступала в паре с Романом Костомаровым, а тренировал танцевальный дуэт именитый тренер Александр Жулин, которого Навка также поздравила.

«15 лет нашему с Романом Костомаровым олимпийскому золоту! Глядя с высоты прошедшего времени на те усилия, труды, стремления, взлеты и падения, что мы прошли на пути к нему, хочется сказать, что все это того стоило!» — написала фигуристка в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова считает нечестным прыжковый турнир.