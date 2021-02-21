«Ливерпуль» проиграл домашний матч «Эвертону» впервые с 1999 года
Виктория Алексеева
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«Ливерпуль» впервые с 1999 года уступил «Эвертону» в матче на домашней арене «Энфилд».
Команды встретились в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), победа досталась «Эвертону» со счетом 2:0.
Таким образом, этот выигрыш на «Энфилде» стал для «Эвертона» первым с 25 сентября 1999 года. Серия домашних побед «Ливерпуля» составила 24 поединка во всех турнирах.
Примечательно также то, что это первое поражение «красных» в дерби с октября 2010 года, тогда победа досталась «Эвертону» с таким же счетом — 2:0.
Ранее сообщалось, что Венгер объяснил проблемы «Ливерпуля» отсутствием веры в себя.