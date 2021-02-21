Олейник нокаутом проиграл Докосу на турнире UFC Fight Night 185

Алексей Олейник проиграл Крису Докосу в рамках поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 185.

Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Арех», штат Невада, и завершилась в первом раунде после серии точных попаданий со стороны 31-летнего американца.

Для 43-летнего российского спортсмена это поражение стало 15-ым за всю профессиональную бойцовскую карьеру.



Ранее сообщалось, что Михаил Кокляев победил бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова в рамках вечера бокса, который проходит в концертном зале «Вегас Сити Холл».