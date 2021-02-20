Пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» назвали ошибочным

Главный арбитр Кирилл Левников ошибся в назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо», сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов. 11-метровый удар был назначен на 15-й минуте после того, как судья решил, что Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной.

«Он играет чисто, пенальти и близко нет. Жалко, что Левников и те, кто работают на VAR, приняли такое решение», — заявил Хусаинов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Спартак» назвали составы на матч Кубка России.