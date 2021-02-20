Матч «Динамо» — «Спартак» состоится, несмотря на минусовую температуру

Матч 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартак» состоится, несмотря на минусовую температуру, как стало известно «Газете.Ru».

Температура в столице составляет -6 градусов. Примечательно, что при температуре ниже -15 градусов команды могли запросить перенос поединка.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что сборы в «Спартаке» для Мозеса оказались тяжелее, чем в «Челси» и «Интере».