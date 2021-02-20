Игроки еще одного английского клуба отказались преклонять колени

Футболисты английского «Борнмута» отказались от акции с преклонением колена в знак борьбы с расизмом, сообщается на официальном сайте команды.

В заявлении отмечается, что команда поддерживает борьбу против дискриминации, однако игроки хотят видеть действия вместо слов или жестов.

«Нам кажется, что этот жест исчерпал себя и больше не имеет того эффекта, который он произвел ранее», — говорится в сообщении «Борнмута».

14 февраля от предматчевой акции с преклонением колена отказался английский клуб «Брентфорд».

Ранее нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа отказался вставать на одно колено перед матчами.